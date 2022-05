Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, Inail, Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, Città Metropolitane di Genova e Messina, Provincia di Taranto, Regione Liguria entrano in Formez PA. La compagine associativa continua quindi ad ampliarsi: con gli ingressi di questi enti pubblici, il numero delle amministrazioni ed enti soci dell’Istituto in house alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, ammonta oggi a 54. È quanto si legge in una news di Formez PA, pubblicata sul sito.

“Ciò testimonia l’affidabilità di Formez PA, in continua crescita. Formez è diventato ormai un punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni, a cui fornisce supporto e assistenza tecnica nella semplificazione amministrativa, nel reclutamento del personale, nella formazione e sviluppo del capitale umano e nell’innovazione tecnologica e transizione digitale”. “Basti ricordare, infatti che, a inizio anno, oltre alle precedenti amministrazioni già citate, sono entrati a far parte dell’assemblea degli associati dell’istituto anche il Ministero dell’Università e della ricerca, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale del Turismo, il Comune di Genova, il Comune di Venezia e l’Ente Parco Nazionale del Gargano”. Formez PA, grazie anche all’ampliamento della mission voluta dall’esecutivo tramite il decreto 80/21, che ne ha ampliato la mission e che lo ha collocato al centro dell’attuazione del Pnrr, ha visto aumentare tra i soci il numero della pubbliche amministrazioni.

Fra queste, diversi Ministeri, Regioni, Città Metropolitane e Comuni, a cui presta assistenza. Infatti, lo scorso anno l’istituto ha lavorato, complessivamente, a 121 progetti, riconducibili, più nel dettaglio, a sei principali linee di intervento: performance e semplificazione amministrativa, lavoro pubblico e reclutamento del personale delle PA, formazione e sviluppo del capitale umano, innovazione tecnologica e transizione digitale, comunicazione pubblica e trasparenza, accompagnamento e supporto alle PA. In particolare, affinché i comuni e le altre amministrazioni interessate possano sfruttare anche la grande opportunità dei fondi legati al Pnrr, è fondamentale che abbiano il personale necessario e qualificato. Formez interviene, quindi, e presta supporto agli enti e ai comuni soci, sia nella fase del reclutamento e sia in quella della formazione e dell’assistenza tecnica.

© Riproduzione riservata

Redazione