Prima di una serie di iniziative dell’Ordine avvocati di Napoli per offrire un sostegno concreto in favore dell’Ucraina e dei profughi di guerra: venerdì 11 marzo (ore 21) presso il complesso monumentale “Donnaregina” si terrà il “Concerto per la pace – I solisti di Kiev” (Francesco Di Rosa oboe, musiche di Albinoni, Skoryk, Vivaldi, Rota, Bellafronte e Berezovskij) a scopo benefico da parte dell’Orchestra da Camera Ucraina in favore della quale verrà devoluto l’incasso.

L’iniziativa nasce da un’idea del maestro Michele Campanella in collaborazione, oltre che con il Foro partenopeo, con il Comune di Napoli, la Gesac aeroporti Napoli e Salerno, il Museo diocesano e il Rotary Posillipo. Biglietti in vendita online su del Museo Diocesano.

© Riproduzione riservata

Redazione