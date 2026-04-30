Ci siamo. Tra poche ore avrà luogo, come di consueto, il Concertone del Primo Maggio a Roma. Quest’anno l’evento di piazza San Giovanni sarà dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale“.

Conduttori e cantanti

Il concerto sarà condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Come da tradizione, il Concertone sarà a ingresso gratuito e verrà trasmesso in streaming su Rainews.it, in diretta su Rai 3, RaiPlay e RaiRadio2, con copertura anche su Rai Italia. Sul palco, si alterneranno molti dei nomi più in voga della musica italiana, tra cui Geolier, Emma, Ermal Meta, Irama, Madame, Francesca Michielin, e Fulminacci, affiancati da artisti come Rocco Hunt, Dolcenera, e Litfiba. Ci sarà spazio anche per le nuove voci e per i progetti emergenti con i vincitori di 1MNext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. A completare la cornice, ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, band tra le più popolari del momento, che torneranno sul palco del Primo Maggio dopo l’esordio del 2019.

Gli artisti sul palco

Questa, la lista dei 46 artisti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio, in ordine di uscita:

Angelica Bove Bambole di Pezza Birthh Casadilego Chiello Dardust con Davide Rossi Delia Ditonellapiaga Dolcenera Dutch Nazari Eddie Brock Emma Emma Nolde Ermal Meta Frah Quintale Francamente Francesca Michielin Fulminacci Geolier Irama La NINA Lea Gavino Levante Litfiba Madame Maria Antonietta & Colombre Ministri Mobrici Niccolò Fabi Nico Arezzo okgiorgio Orchestra Popolare La Notte della Taranta Paolo Belli Pinguini Tattici Nucleari Primogenito Riccardo Cocciante Rob Rocco Hunt Roshelle Santamarea Sayf Senza Cri Serena Brancale Silvia Salemi Sissi

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Riccardo Tombolini