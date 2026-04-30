Ci siamo. Tra poche ore avrà luogo, come di consueto, il Concertone del Primo Maggio a Roma. Quest’anno l’evento di piazza San Giovanni sarà dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale“.

Conduttori e cantanti

Il concerto sarà condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. Come da tradizione, il Concertone sarà a ingresso gratuito e verrà trasmesso in streaming su Rainews.it, in diretta su Rai 3, RaiPlay e RaiRadio2, con copertura anche su Rai Italia. Sul palco, si alterneranno molti dei nomi più in voga della musica italiana, tra cui Geolier, Emma, Ermal Meta, Irama, Madame, Francesca Michielin, e Fulminacci, affiancati da artisti come Rocco Hunt, Dolcenera, e Litfiba. Ci sarà spazio anche per le nuove voci e per i progetti emergenti con i vincitori di 1MNext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. A completare la cornice, ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari, band tra le più popolari del momento, che torneranno sul palco del Primo Maggio dopo l’esordio del 2019.

Gli artisti sul palco

Questa, la lista dei 46 artisti che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio, in ordine di uscita:

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  1. Angelica Bove
  2. Bambole di Pezza
  3. Birthh
  4. Casadilego
  5. Chiello
  6. Dardust con Davide Rossi
  7. Delia
  8. Ditonellapiaga
  9. Dolcenera
  10. Dutch Nazari
  11. Eddie Brock
  12. Emma
  13. Emma Nolde
  14. Ermal Meta
  15. Frah Quintale
  16. Francamente
  17. Francesca Michielin
  18. Fulminacci
  19. Geolier
  20. Irama
  21. La NINA
  22. Lea
  23. Gavino
  24. Levante
  25. Litfiba
  26. Madame
  27. Maria Antonietta & Colombre
  28. Ministri
  29. Mobrici
  30. Niccolò Fabi
  31. Nico Arezzo
  32. okgiorgio
  33. Orchestra Popolare La Notte della Taranta
  34. Paolo Belli
  35. Pinguini Tattici Nucleari
  36. Primogenito
  37. Riccardo Cocciante
  38. Rob
  39. Rocco Hunt
  40. Roshelle
  41. Santamarea
  42. Sayf
  43. Senza Cri
  44. Serena Brancale
  45. Silvia Salemi
  46. Sissi

Riccardo Tombolini

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