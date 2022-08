È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sul sito del Comune di Napoli il bando dell’atteso concorso misto Comune e Città Metropolitana. Messi al bando sia posizioni per diplomati che per laureati. Il concorso prevede prove selettive per esami, di 719 unità di personale di categoria C – diversi profili professionali – a tempo pieno e indeterminato e di 43 unità di personale a tempo pieno e determinato di categoria C per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli; di 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – a tempo pieno e indeterminato e di 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di categoria D per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli e per il reclutamento di 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Napoli.

Come partecipare al concorso del Comune di Napoli

Sarà possibile presentare domanda online a partire dal 10 agosto 2022. La registrazione, la compilazione, il pagamento della tassa di concorso e l’invio online della domanda devono essere completati entro l’8 settembre 2022. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la carta d’identità elettronica (CIE), a pena di esclusione, collegandosi attraverso l’indirizzo riportato sul sito internet istituzionale del Comune di Napoli, compilando lo specifico modulo on line. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

I posti messi al bando dal comune di Napoli per diplomati e i requisiti

Il concorso pubblico, per esami, è per l’assunzione di complessivi n. 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, di cui 596 presso il Comune di Napoli e n. 123 presso la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli. Nel bando sono indicati i requisiti previsti per ogni figura professionale. Di seguito i profili professionali ricercati:

I posti messi al bando dal comune di Napoli per laureati e i requisiti

Il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di complessivi n. 378 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, di cui 305 presso il Comune di Napoli e n. 73 presso la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato nella categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Napoli. Nel bando sono indicati i requisiti previsti per ogni figura professionale. Il numero complessivo dei posti a concorso è pari a 577, suddiviso nei profili professionali come di seguito specificati:

I posti messi al bando dal comune di Napoli per dirigenti

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Comune di Napoli. Il numero complessivo dei posti a concorso, pari a 55, è suddiviso in Aree, come di seguito specificato:

