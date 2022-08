È passato quasi un anno da quando il sindaco Gaetano Manfredi è diventato l’inquilino di Palazzo San Giacomo, ma la città sembra essere la stessa. Ora ad alzare la voce sono i sindacati. «Una città che vive sospesa tra il grande bluff e la stangata»: è Napoli così come fotografata dalla Cisl Campania (Funzione Pubblica), che in una nota da un primo parziale giudizio della giunta Manfredi, insediatasi quasi un anno fa. Un giudizio assolutamente negativo e basato sulla non azione dell’esecutivo.

«Siamo ormai a dieci mesi dalla nascita della Giunta Manfredi al Comune di Napoli, e non succede nulla. La città non percepisce il cambio di rotta, non vorremmo che a pagare fossero chiamati un’altra volta i lavoratori dipendenti e i cittadini. È vero che il conflitto istituzionale prodotto da De Magistris ha danneggiato tutto, ma anche i silenzi dell’attuale sindaco cominciano a fare rumore». Per questo i segretari generali della Cisl Funzione Pubblica della Campania Lorenzo Medici, e di Napoli Luigi D’Emilio, annunciano per settembre una mobilitazione quotidiana contro il Comune e chiedono da subito un confronto con i rappresentanti delle istituzioni: «Manfredi – dicono i sindacalisti – ha tenuto per sé la delega al personale, affidando ai tecnici le relazioni sindacali con i rappresentanti aziendali di Cgil, Cisl e Uil di categoria. È un modello sbagliato, che già alla Regione con il governatore De Luca ha mostrato tutti i propri limiti. È passato tanto tempo dall’insediamento e mai le federazioni hanno avuto la possibilità di interloquire con la Giunta per illustrare le cose che non vanno».

Dal numero e dalle competenze del personale in Comune fino al disastro delle partecipate, per la Cisl Campania ma non solo la nuova amministrazione comunale festeggerà il primo compleanno con una bocciatura.

Francesca Sabella Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

© Riproduzione riservata

Francesca Sabella