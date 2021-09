Kyubo Na della Corea del Sud, Pak Joon Ho, sempre della Corea del Sud e Andrea Calce Italiano di Caserta, sono i vincitori della II edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Città di Sorrento.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma per venerdì 24 settembre prossimo, alle 18.30 presso il Museo Correale, con il concerto dei vincitori.

Dopo l’esibizione dei tre cantanti lirici, accompagnati al pianoforte da Ernesto Pulignano, che canteranno le arie presentate alla semifinale e finale del Concorso, seguiranno la premiazione con la consegna delle pergamene e il conferimento dei premi speciali di Romina Casucci, Ivan Antonio attribuirà il Premio Speciale Orchestra Sinfonica Claudio Abbado.

“Fin dalla prima edizione – spiega Giusi Cuccaro, Ceo e Founder di Opera e Lirica Srl -, che si è svolta a Sorrento nel 2018, abbiamo riscontrato molte adesioni, ma quella di quest’anno, che ovviamente va ad inserirsi in momento estremamente particolare, soprattutto per il mondo dell’arte e della musica, ci ha sorpreso ancora una volta per le risposte e i consensi positivi. Volevamo che questa seconda edizione fosse un messaggio di rinascita e siamo felici che in molti lo abbiamo interpretato così”.

Sono ormai sette anni che Opera e Lirica sceglie la Sala degli Specchi del Museo Correale come scenario per i suoi concerti e noi siamo lieti di ciò – afferma Gaetano Mauro presidente del Museo Correale di Sorrento – una location come il nostro Museo che è un fiore all’occhiello di Sorrento merita di ospitare la buona musica e i cartelloni che da anni offre Opera e Lirica lo sono.

Siamo felici di vedere rivivere la nostra Sala degli Specchi, totalmente rinnovata e che rappresenta il primo step di una profonda trasformazione in atto nel Museo – sostiene Paolo Iorio direttore del Museo Correale di Sorrento – è stato un lungo periodo di stop quello appena trascorso, queste prime manifestazioni segnano per noi e per tutti un prima e una dopo che ci permettono di guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo.

Per questa seconda edizione il Concorso Internazionale di Canto Lirico Città di Sorrento vanta sponsor di grande rilievo come: Mimas Music Festival di Procida, Neapolitan Masters Competition, il Magazine OperLife, la Fondazione Fossano Musica e OperaLab accademia di canto.

Info: Ingresso alla manifestazione con invito. Accesso area spettacoli ed eventi, sottoposto a vincoli e limitazioni Anti.Covid19.

© Riproduzione riservata

Redazione