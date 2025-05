Si terrà domani, venerdì 9 maggio 2025, a Roma, presso l’Auditorium di Via Rieti, il I Congresso Nazionale del SINAFI, il Sindacato Nazionale Finanzieri. La più alta espressione di democrazia che porterà nella Capitale ben 85 Delegati da ogni regione d’Italia per l’elezione del nuovo Direttivo Nazionale, della Segreteria e del Segretario Generale. Significativo il tema del Congresso: “Il valore della partecipazione per il raggiungimento di equità e giustizia”. Il SINAFI porta i propri valori fondanti sul tavolo della discussione, ritenendo che solo un lavoro sinergico, responsabile e collaborativo possa condurre a equità e giustizia sostanziali.

Il Congresso, introdotto dal Segretario Generale, Alessandro Margiotta, prenderà il via alle ore 10:00 con una sessione di saluti istituzionali di alto livello:

-Sen. Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione

-Gen. C.A. Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza

-Dott. Giuseppe Emanuele Cangemi, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio

-Dott. Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio.

A seguire, il Segretario Generale Aggiunto, Stefania Castricone, introdurrà il tema del dibattito a cui prenderanno parte esperti del mondo giuridico, accademico e sindacale. Tra questi:

-Avv. Gaetana Natale, Avvocato dello Stato

-Avv. Antonino Iacoviello, Ricercatore ISSIRFA – CNR

–Ignazio Ganga, Segretario Confederale CISL

–Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL

–Massimo Vespia, Segretario Generale FNS CISL

–Felice Romano, Segretario Generale SIULP

–Stefano Paoloni, Segretario Generale SAP

–Giuseppe Tiani, Segretario Generale SIAP

–Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale USIF

–Gianluca Taccalozzi, Segretario Nazionale SILF.

Saranno presenti inoltre anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, a conferma della volontà di costruire un dialogo ampio tra le Forze di Polizia. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, si entrerà nel vivo del congresso con l’apertura ufficiale da parte del Segretario Generale Alessandro Margiotta, cui seguirà il dibattito congressuale, la presentazione delle liste per il rinnovo degli Organismi Nazionali, le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti. La giornata si concluderà con la relazione del Segretario Generale eletto. A moderare l’intero evento sarà la Dott.ssa Maria Antonietta Spadorcia, Vice Direttore del TG2, figura di grande esperienza nel panorama giornalistico nazionale. Il Congresso Nazionale del SINAFI rappresenta un momento fondamentale per il processo di sindacalizzazione delle Forze di Polizia a ordinamento militare.

La sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale ha segnato il vero spartiacque in materia di rappresentanza sindacale militare dichiarando, una volta per tutte, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui prevedeva l’impossibilita, per i militari, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. Dopo un lungo e travagliato iter legislativo, la legge 46 del 28 aprile 2022, ha finalmente aperto la via alle nuove organizzazioni sindacali militari e, prima tra queste, il SINAFI si è affermato in breve tempo come uno dei principali punti di riferimento per i finanzieri.

