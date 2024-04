Giuseppe Conte come Jep Gambardella. Più che allearsi con il Pd vuole avere il potere di farlo fallire. Perciò ha sulla sua scrivania uno schema per scardinare il campo largo. L’orizzonte è il “Quarto Polo”. Nel M5s lo chiamano già così.

L’obiettivo è andare oltre il Pd. La macchina si metterà in moto dopo le elezioni europee. Conte vuole accanto a sé il segretario della Cgil Maurizio Landini. I due si sono già visti in un incontro riservato a febbraio. Il percorso ha come traguardo le elezioni politiche del 2027.

Il leader del M5s sogna un ticket con Landini e cerca il duo Bonelli-Fratoianni. Anche i rossoverdi sono più che dinamici e stanno facendo impazzire il Pd a colpi di candidature come quelle di Ilaria Salis e Ignazio Marino. Le parole d’ordine della “cosa”? Pace, ambiente e lavoro.

Redazione