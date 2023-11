Jannik Sinner pareggia i conti. Nel terzo confronto mensile con Novak Djokovic, è ancora l’azzurro a prevalere, stavolta nel secondo match di semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia in una battaglia di 3 set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 in due ore e 35′ di gioco. Per l’altoatesino decisiva la rimonta nel finale, dove è stato capace di annullare ben tre match point e portarsi – quando tutto sembrava finito – dal 4-5 al 7-5.

Nel primo pomeriggio era stata la Serbia ad andare in vantaggio con il successo di Miomir Kecmanovic su Lorenzo Musetti in tre set. 7-6, 6-2, 6-1 in 2 ore e 23 minuti.

Tra poco, per un posto nella finale di domani alle 16:00 contro l’Australia, sarà decisivo il doppio. Le coppie inizialmente previste erano Bolelli/Sonego e Djokovic/Lajovic; a scendere in campo, invece, saranno Sinner/Sonego contro Djokovic/Kecmanovic.

