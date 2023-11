Un incidente ferroviario avvenuto ieri a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, ha causato due vittime. Un treno ha travolto un camion rimasto fermo sui binari nel mezzo di un passaggio a livello.

L’incidente a Corigliano Rossano

L’impatto è stato devastante. Il treno regionale 5677 in transito sulla tratta tra Sibari a Catanzaro, con circa 10 passeggeri a bordo, viaggiava a circa 130 chilometri orari e ha travolto l’autoarticolato sui binari. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante non avrebbe fatto in tempo ad attraversare interamente il passaggio a livello, che quando si è chiuso lo ha intrappolato in mezzo alle rotaie.

Entrambi i mezzi, il treno di pendolari e l’autoarticolato, hanno preso fuoco dopo l’impatto. Sul posto, in località Thurio, sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, insieme a polizia e carabinieri. Presente anche il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, arrivato per coordinare i soccorsi e per fornire supporto alle famiglie delle vittime.

Chi sono le vittime dell’incidente

Le vittime dell’incidente a Corigliano Rossano sono due. Nello scontro tra il treno e il camion, infatti, sono morti una capotreno di Catanzaro, di 61 anni, e l’autista del mezzo pesante, un 24enne marocchino.

La donna, Maria Pansini, era di Catanzaro Lido e lavorava da anni per Trenitalia. Lascia una figlia. Il ragazzo, invece, Said Hannaqui era l’autista del mezzo e aveva 24 anni. Sarebbero rimasti illesi invece i dieci passeggeri a bordo del treno di pendolari coinvolto nello scontro.

Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta sull’incidente, per capire esattamente cosa sia successo sul passaggio a livello, se funzionava correttamente e perché il camion non è riuscito a oltrepassarlo in tempo.

La reazione del sindaco di Catanzaro

“Apprendo con sgomento della morte di due persone nel tragico incidente tra un treno regionale e un camion nei pressi di Corigliano Rossano. Maria Pansini era una nostra concittadina molto stimata e apprezzata da tutti quelli che la conoscevano. A nome di tutta la città, esprimo il più profondo cordoglio, stringendomi attorno al dolore della famiglia e dell’intera comunità del quartiere marinaro in cui viveva. Chiediamo alle autorità competenti di fare luce il prima possibile su questa nuova e inaccettabile tragedia”, sono le parole del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

