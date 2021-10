Sono 2.968 i positivi ai test covid nelle ultime 24 ore in Italia. 33 le vittime a causa delle complicanze del contagio. Il dato dal bollettino del ministero della Salute su 285.960 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati. Il tasso di positività è all’1%, in lievissimo aumento rispetto a ieri quando era allo 0,9%.

Ieri i positivi erano stati 3.312, i morti 25. I tamponi erano stati 355.896. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per covid sono 432, in calo di uno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 21, in calo rispetto ai 27 di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.991, e quindi 66 in meno rispetto a ieri

Dalla prossima settimana in Lazio i medici di famiglia saranno in grado di somministrare contemporaneamente dosi di vaccino anti influenzale e anti covid agli over 80. Da domani i medici di famiglia potranno chiedere le dosi del vaccino anti influenzale, aprire le prenotazioni per gli over 80 e procedere alla co-somministrazione. La Fondazione Gimbe ha riportato che oltre otto milioni di persone devono ancora ricevere la prima dose.

Secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità è in diminuzione l’incidenza dei casi di coronavirus a livello nazionale: 37 per 100mila abitanti rispetto ai 45 della settimana precedente; l’indice di contagio Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari 0,83. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è sceso allo 5,1%, quello nelle aree mediche è diminuito al 5,9%. Tutte le Regioni sono a rischio basso, mentre il solo Lazio è a rischio moderato.

La campagna vaccinale intanto ha superato gli 85 milioni e 151mila somministrazioni, ovvero più 42 milioni 721mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale, circa il 79,10% della popolazione over 12.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

