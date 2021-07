Sono 2.153 nuovi casi, a fronte di 210.599 tamponi tra molecolari e antigenici processati, di positivi al coronavirus emersi in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato nel bollettino dell’emergenza diffuso dal ministero della Salute. Sono invece 23 i decessi, di cui 9 segnalati dalla Regione Sicilia e relativi al periodo marzo-luglio 2021.

Il totale delle vittime sale a 127.831 dall’esplosione dell’emergenza, quello dei positivi a 4.275.846. Ieri i casi erano stati 1.534 con 20 decessi e 192.543 tamponi. Il rapporto tra nuovi casi e test eseguiti sale all’1%, contro il precedente allo 0,8%.

Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.259 pazienti, con una diminuzione di 26 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 151, con una diminuzione di 6 unità. In isolamento domiciliare si trovano 40.441 persone, 1.077 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.106.315 persone, in aumento di 1.079 unità. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 41.700 casi, cioè 1.051 in più rispetto all’ultimo rilevamento. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 210.599, e quindi 18.056 in più rispetto a ieri.

Le Regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono Lombardia (+420), Sicilia (+288), Veneto (+261), Lazio (+208), Campania (+188), Sardegna (+135), Emilia-Romagna (+117). La campagna vaccinale intanto sfiora le 58 milioni e 800mila somministrazioni, con oltre 24 milioni e 801mila persone vaccinate, pari al 45,92% della popolazione over 12. Al vaglio del governo la possibilità di cambiare i parametri per classificare le Regioni in una fascia di rischio o in un’altra e la possibilità di estendere l’uso del Green Pass come deciso in Francia.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte