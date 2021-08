Sono sostanzialmente stabili i principali indicatori del bollettino sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

I nuovi casi di Coronavirus sono 7.470 (ieri 7.224), col totale dall’inizio del monitoraggio che sale così a 4.478.691, compresi guariti e morti.

Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore sono state 45 (ieri sono stati 49), per un totale di 128.728 da febbraio 2020. Guariti o dimessi sono dallo scoppiare dell’epidemia 4.216.542, mentre le persone attualmente positive sono 133.421.

Il tasso di positività è in lieve calo, passando dal 3,2 di ieri al 2,9% odierno: il tutto con 255.218 tamponi processati, circa 25mila in più rispetto al dato di venerdì.

In crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in piu’ (ieri -5) con 40 ingressi del giorno e salgono a 466, mentre i ricoveri ordinari sono 41 in piu’ (ieri +65), 3.733 in tutto.

Resta la Sicilia la regione con il più alto numero di contagi giornalieri da Covid-19, 1.739 nelle ultime 24 ore, e di ricoveri: sono 677, 84 in terapia intensiva. Alle sue spalle quindi ci sono Veneto (733), Toscana (639), Emilia Romagna (622), Campania (585) e Lazio (553).

