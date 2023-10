Scontri e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo di alcuni gruppi di studenti contro Giorgia Meloni. Quest’oggi, nel centro di Torino alcuni gruppi hanno manifestato contro la presidente del consiglio in città per la conferenza Stato-Regioni. Circa 300 ragazzi sono partiti da Palazzo Nuovo con uno striscione recante la scritta “Meloni, a Torino non sei benvenuta”. Tra di loro erano presenti anche le bandiere No Tav e di Cambiare Rotta (collettivo studentesco che la scorsa settimana aveva protestato contro il caro affitti al Campus Einaudi), gli attivisti del centro sociale Askatasuna e Potere al Popolo.

I manifestanti, diventati circa trecento, si sono dati appuntamento a Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano. In via Principe Amedeo si sono spinti contro il cordone delle forze dell’ordine ed è nato il primo parapiglia. In via Lagrange c’è stato invece un lancio di uova all’indirizzo delle forze dell’ordine. La stessa cosa è avvenuta contro alcuni edifici, con tutti i negozi obbligati ad abbassare le saracinesche.

Nel corso del corteo, in via Principe Amedeo, si è tentato di forzare il cordone di polizia, scatenando colpi di manganello. Anche in piazza Castello, di fronte all’Armeria Reale, si sono verificati nuovi scontri. Si segnalano alcuni feriti tra i manifestanti. Tutti gli accessi che conducono a piazza Carignano, dove si teneva la conferenza, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco