La 72esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Mahmood e Blanco e la loro Brividi. Ma mentre si spegnevano i riflettori sulla kermesse, ecco che a monopolizzare l’attenzione è arrivato il “Ferilli Gate”.

Sono bastate due frasi pronunciate dietro le quinte dalla co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2022- “Fa il pezzo di m…a” e “Nun ce sto”– ad accendere la polemica.

Ferilli Gate: cos’è successo

Ma come sarebbe nato questo caso legato all’attrice romana, al fianco di Amadeus per presentare gli artisti in gara? Nella conferenza stampa di domenica, al termine del Festival, ad Amadeus è stato chiesto se ci fossero state delle tensioni con Sabrina Ferilli e a chi fosse indirizzato l’insulto che era andato in onda e non era sfuggito ai telespettatori più attenti (che si sono poi scatenati su Twitter, mandando in tendenza l’hashtag #ferilligate). Il direttore artistico e conduttore ha smentito ci fossero stati problemi, spiegando che Sabrina, al contrario delle altre co-conduttrici, invece di tornare in camerino era rimasta tutto il tempo su uno sgabello, dietro le quinte.

“È di una simpatia incredibile, dietro le quinte parlava con tutti, con quello che portava i fiori, con questo, con quell’altro e parlava come parla normalmente nel suo linguaggio, senza riferirsi a nessuno. Commentava tutto: chi correva, chi passava” ha spiegato Amadeus. “La terminologia colorita che probabilmente si sarà sentita in audio sarà riferita a qualcosa che stava accadendo. Faceva ridere tutti, ci ha animato. Non c’è stata nessuna tensione”. Lo stesso conduttore ha poi precisato che l’attrice era inciampata su un cavo dietro al palco, e per questo aveva imprecato, in realtà facendo ridere tutti. Una versione poi confermata anche dall’entourage della Ferilli.

I dubbi

Eppure, stando a quanto andato in onda sabato sera, Sabrina Ferilli in alcuni momenti sembrava realmente infastidita con Amadeus. La prima volta con Iva Zanicchi sul palco, quando gli ha fatto notare che avrebbe voluto anche lei dire qualcosa per presentarla. E successivamente con Emma, quando ha cercato più volte di prendere la parola, mentre Amadeus tirava dritto e lei è riuscita ad annunciare solo il codice del televoto.

Infine, dopo le famose frasi pronunciate dietro le quinte del teatro Ariston- “Fa il pezzo di m…” e poi il “Nun ce sto” in risposta ad Amadeus che le aveva chiesto “Ci sei?” chiamandola sul palco- è calato il gelo nel momento in cui il conduttore ha cercato di prenderle la mano prima dell’esibizione dei due vincitori. Gesto che lei non ha ricambiato.

“Amadeus ti voglio bene”

Sabrina Ferilli è intervenuta sulla vicenda dopo la conferenza stampa, pubblicando su Instagram una serie di scatti della serata. In un primo post ha scritto “Grazie a tutti, a tutta l’organizzazione Rai, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene”.

Mentre, in un secondo post, una gallery di foto sorridenti e in cui abbraccia il conduttore, ha sottolineato: “…ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate. Chi più di me potrebbe sapere?” Mettendo così a tacere ogni illazione e sospetto.

Roberta Davi

