“In Italia, il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo”. Così dal palco del Concertone del Primo Maggio, il fisico Carlo Rovelli ha attaccato, senza mai nominarlo direttamente, il ministro della Difesa, Guido Crosetto che in passato è stato presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza. E ancora, ha puntato il dito contro le spese militari e i “piazzisti di strumenti di guerra” che costruiscono strumenti di morte “per ammazzarci l’un l’altro”. Anche quest’anno, come vuole la tradizione, al primo maggio, c’è stato spazio per la polemica, tuttavia l’unica.

Il fisico è stato il protagonista di uno degli interventi “parlati” sul palco e ha deciso di scagliarsi contro le spese militari in Ucraina e i “piazzisti di strumenti di guerra” che costruiscono strumenti di morte “per ammazzarci l’un l’altro. Stiamo andando verso una guerra che cresce e, invece, di cercare soluzioni i Paesi si sfidano, invadono, soffiano sul fuoco della guerra e la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso”. Un lungo messaggio pacifista in cui, senza mai nominarlo ha puntato il dito contro il Ministro della Difesa, Guido Crosetto: “In Italia, il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo. Il Ministero della Difesa deve servire per difenderci dalla guerra, non per fare i piazzisti di strumenti di morte”.

“Tutti dicono pace – ha continuato il divulgatore che non è mai stato d’accordo con la fornitura di armi all’Ucraina -, ma aggiungono che bisogna vincere per fare la pace, volere la pace dopo la vittoria vuol dire volere la guerra. E il Governo italiano sta decidendo di mandare una portaerei a fare i galletti davanti alla Cina, queste sono le scelte che rischiano di distruggere le nostre vite”.

“Questo non è il mondo che ci piace – conclude Rovelli con un invito ai giovani -: il mondo non è dei signori della guerra, ma vostro, perché siete tantissimi e il mondo potete cambiarlo, insieme, potete fermare la distruzione del Paese, potete fermare i signori della guerra, costruire un mondo lavorando assieme per risolvere i problemi. Sognate un mondo migliore e costruitelo, non vivete nell’attesa di sogni irrealizzati. Non abbiate paura di imbrattare i muri, cambiate questo mondo”.

Dopo l’intervento di Rovelli sul palco del Concertone sono tornati i due presentatori, Ambra e Biggio che hanno precisato: “qua non c’è censura. Quando invitiamo i nostri ospiti lasciamo loro la libertà di esprimere la loro opinione, è importante. Dispiace che non essendo un dibattito politico, quando si attacca qualcuno, come nell’intervento del professor Rovelli, che ha espresso una sua opinione, se avessimo potuto avremmo avuto un contraddittorio. Non lo sapevamo e non è successo”.

