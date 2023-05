Come da tradizione anche quest’anno va in scena il Concertone del Primo Maggio sul palco di piazza San Giovanni. E’ la 33esima edizione dell’iniziativa promossa da Cigl, Cisl e Uil in diretta su Rai 3Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia a partire dalle 15.15. Anche quest’anno la conduzione è affidata a Ambra Angiolini, accanto a lei Biggio, attore e conduttore televisivo e radiofonico. Una giornata intensa e ricca di ospiti che andrà avanti fono alla seconda serata. Attesa l’esibizione di Ligabue che dopo 17 anni torna sul palco del Primo Maggio, di Emma e Piero Pelù con il suo nuovo brano reggae.

Di seguito la scaletta completa con gli orari.

Ore 14 il pre-show con:

Wepro

Leo Gassmann

Iside

Savana funk

Camilla Magli

Ore 15.15 parte la diretta Rai

Gaia

Bnkr44

Alfa

Giuse The Lizia

Ciliari

Mille

i vincitori del Contest 1MNEXT (Etta, Maninni, Still Charles) e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” (Hermes)

Rose Villain

Wayne

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

Epoque

Ginevra

Serendipity

L’Orchestraccia

Fulminacci

Mara Sattei

Paolo Benvegnù

Il Tre

Ore 19-20 in tv pausa per il tg. In piazza si ballerà con il dj set di Ema Stokholma

Ore 21 ritorna la musica dal vivo

Ariete

Geolier

Coma_Cose

Matteo Paolillo

Levante

Aiello

Baustelle

Johnson Righeira

Francesco Gabbani

Carl Brave

Tananai

Piero Pelù con Alborosie

Lazza

Ligabue

Emma

Mr.Rain

Rocco Hunt

Aurora

Redazione

Elena Del Mastro