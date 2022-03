Droppare, “droppa” una foto su Instagram, tutti invitano a farlo ma cosa vuol dire? È l’ultima challenge che si è scatenata sui social network. La sfida che va per la maggiore in queste ore sui social network: “Foto estate 2021, chi non la droppa avrà un’estate orribile”. E tutti a postare.

“Droppare” è il termine sul quale si arrovellano in tanti. Non vuol dire altro che pubblicare, dopo avere trascinato e rilasciato l’immagine nell’app, una fotografia. Per partecipare alle sfide di cui sopra non va fatto altro che recuperare uno scatto dalla memoria del device e pubblicarlo per la piattaforma. Nel caso citato sopra, ha un effetto anche beneaugurante.

“Drop” può voler dire anche altro: per esempio “droppare” una serie tv vuol dire abbandonarla, lasciarla perché evidentemente non ha catturato il telespettatore. Secondo l’Oxford Dictionary “to drop” vuol dire “cadere o far cadere qualcosa accidentalmente” o “deliberatamente”. Il verbo può voler dire anche lasciarsi cadere dalla stanchezza o diventare o rendere qualcosa di più debole, più basso.

Dal senso iniziale di lasciar cadere, sganciare, scendere o buttare è arrivata la moda sui social. Noto anche il senso di “droppare” in musica, nell’accezione di significare un nuovo fisco. Celebre il gesto del “mic drop”, ovvero quello di far cadere il microfono a terra dopo un’esibizione.

