Anche d’estate e in Italia, il Covid continua a cambiare e a crescere. Come riportato dall’ultimo bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la variante Kraken (XBB.1.5), che per mesi ha dominato la diffusione del virus, sta retrocedendo ed è ora responsabile solo dell’11,6% dei casi globali. Il suo posto è stato preso da Arturo (XBB.1.16) presente nel 18,4% dei contagi ma la novità degli ultimi giorni è EG.5, che sta guadagnando terreno e continua a crescere in modo significativo.

L’OMS la osserva da due settimane, lasso di tempo in cui ha dimostrato il più alto tasso di crescita a livello mondiale, raddoppiando la sua incidenza relativa in meno di un mese.

Attualmente, EG.5 ha una forte presenza nella regione del Pacifico Occidentale, che include Estremo Oriente e Oceania, responsabile dell’82% dei contagi mondiali. Al contrario, è meno presente nel resto del mondo.

Casi nel mondo

Dopo un periodo di calo continuo di quattro mesi, il numero di casi mensili di Covid-19 nel mondo è tornato a crescere superando il milione. L’ incremento è principalmente attribuito all’aumento dei contagi in Corea del Sud, che ha registrato più del 75% dei casi globali tra il 3 e il 30 luglio.

I decessi sono ancora in calo con un totale di 3.100 casi registrati su base mensile.

Nell’ultima settimana epidemiologica 28 (dal 10 al 16 luglio), la variante EG.5 ha raggiunto la variante Kraken diventando la seconda più diffusa, dopo Arturo, che ha registrato un calo dal 21,7% al 18,4%.

Covid in Italia, gli ultimi dati

La variante si sta affacciando anche in Italia si affaccia la variante Covid EG.5, Secondo l’ultimo report settimanale di monitoraggio è risultata pari all’8,8%. Dagli ultimi dati disponibili i dati Covid in Italia sono aumento. Dal 28 luglio al 3 agosto si sono registrati 5.732 nuovi casi, contro i 4.129 nei 7 giorni precedenti, +38,8%. Sono stati 41 i decessi in 7 giorni, il 64% in più rispetto alla settimana precedente (quando erano 25). Anche il tasso di positività è in crescita al 4,1% rispetto al 2,9% della settimana 21-27 luglio (+2,2 punti percentuali). Sono stati 138.232 i tamponi effettuati, il 3,3% in meno rispetto ai 142.987 dei 7 giorni precedenti.

