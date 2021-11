Si scava tra le macerie di una palazzina di due piani crollata questa mattina, venerdì 19 novembre, in via Napoli nella frazione di Cancello Scalo a San Felice a Cancello, comune in provincia di Caserta. Il cedimento è dovuto probabilmente a una esplosione in seguito a una fuga di gas.

Un forte boato avvenuto intorno alle 6.45. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco oltre ai carabinieri e ai mezzi del 118. In attesa dell’arrivo dei mezzi speciali da Napoli e Caserta, si sta scavando a mano tra le macerie alla ricerca di persone con l’aiuto dei cani molecolari.

Dovrebbero essere almeno due che erano presenti all’interno dell’edificio al momento del crollo. Non è ancora chiaro il numero di famiglie che abitava l’edificio.

Al momento, secondo quanto emerso, si cercano due persone. Pare infatti che nella villetta fossero presenti due anziani, marito e moglie, al momento del crollo. Una coppia di coniugi di 74 anni.

Le urla della donna: “Aiutatemi”

Mentre si scavava tra le macerie, i soccorritori sono stati richiamati dalla voce della donna di 74 anni, riuscendo così a localizzarla. Al momento si sta lavorando per riuscire ad estrarla. Proseguono le ricerche per trovare il marito.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, a provocare l’esplosione della villetta di San Felice a Cancello sarebbe stata probabilmente una perdita di gas che avrebbe completamente saturato una delle stanze dell’abitazione, provocando lo scoppio con l’accensione, forse, di una luce.

