Hanno perso le vita mentre stavano giocando con due amichetti a Malga Preta, nel Veronese, a causa del crollo del tetto di una ghiacciaia. Come ricostruito dal soccorso alpino e speleologico del Veneto, i 4 bimbi stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: due di loro hanno perso la vita, due sono rimasti feriti.

A perdere la vita due bambini di 7 e 8 anni. La centrale del Suem è stato contattata attorno alle 16 per un incidente accaduto a 4 bambini non distante da Malga Preta di Sotto. Non essendoci copertura telefonica e con la linea intermittente, in un primo tempo si era capito che fossero precipitati in un buco o in un fosso, spiega il Soccorso alpino veneto, sottolineando che nella zona c’è la Spluga della Preta, così sono stati inviati l’elicottero di Verona emergenza e Trento, il Soccorso alpino e speleologico di Verona e i vigili del fuoco

🔴 #Verona, soccorso dei #vigilidelfuoco dalle 16 a Sant’Anna d’Alfaedo per 4 bambini caduti in una vecchia ghiacciaia in disuso. Nulla da fare per due dei piccoli che sono deceduti, trasportarti in ospedale gli altri due #3luglio pic.twitter.com/AEhBPZPuG8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 3, 2021

Giunti sul posto è stata evidente la situazione che si era venuta a creare: giocando sul sul tetto in lastre di pietra di una vecchia ghiacciaia vicina alla pozza di abbeveraggio delle vacche, la copertura ha improvvisamente ceduto e i bambini sono caduti per 3 metri.

Le due vittime, entrambi veronesi, sono precipitati rimanendo coperti dalle lastre. Inutili i tentativi di rianimarli: all’equipaggio medico sbarcato nelle vicinanze è restato il compito di constatare il decesso. Degli altri due bambini, di 6 e 7 anni, uno ha riportato dei graffi, mentre una bambina, con un probabile trauma al polso, è stata trasportata assieme alla mamma all’ospedale di Borgo Trento.

