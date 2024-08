Il boato è stato avvertito poche ore fa, attorno alle 4 di notte, quando ampio edificio a Latiano, in provincia di Brindisi è crollato. Il fragore del crollo ha spaventato i residenti, molti dei quali sono scesi in strada. Secondo le prime informazioni nella struttura, con ampio magazzino annesso, che vendeva anche prodotti per animali, non erano presenti allacciamenti al gas o bombole.

Il crollo è avvenuto lungo una delle vie principali del paese, via Francavilla. Al momento non si registrano feriti, ma i vigili del fuoco stanno ancora scavando tra le macerie, supportati da squadre USAR e unità cinofile, per escludere la possibile presenza di persone intrappolate.

#Brindisi, crollo poco prima delle 4 a Latiano di una palazzina di 2 piani con supermercato al piano terra: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, #USAR e #cinofili per escludere l’eventuale presenza di persone sotto le macerie. Intervento in corso [#30agosto 8:00] pic.twitter.com/pkKRDYHQRH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 30, 2024

