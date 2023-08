Sono ancora in corso le ricerche di un imprenditore agricolo di 75 anni travolto domenica sera da migliaia di forme di grana Padano in seguito al cedimento delle scaffalature avvenuto in un caseificio di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

Un cedimento che ha provocato il crollo di ben 25mila forme di grana Padano. La caduta di un primo scaffale, alto fino al soffitto, ha causato un micidiale effetto domino e l’uomo, Giacomo Chiapparini, è stato travolto senza avere scampo. In quel momento, stava lavorando su un macchinario per lo spostamento delle forme.

Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco – giunti dal comando di Bergamo e dai distaccamenti di Romano di Lombardia, Treviglio e Dalmine -, i carabinieri e i mezzi del 118. Le ricerche dell’imprenditore sono andate avanti tutta la notte, con i soccorritori stanno rimuovendo le forme di grana.

Le possibilità di trovarlo vivo sono quasi nulle sia per il quantitativo dei formaggi sia per peso degli stessi. Restano da capire le cause del cedimento degli scaffali: forse un guasto al sistema che movimenta le stesse forme e che il titolare del caseificio stava utilizzando.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo