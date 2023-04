Le prime testimonianze hanno parlato di un forte odore di gas appena prima dell’esplosione, ma forse in pochi hanno fatto in tempo ad uscire dal condominio di quattro piani nel centro di Marsiglia: “Prima un boato, una esplosione fortissima, poi le fiamme”, raccontano i presenti. Secondo le autorità sarebbero almeno 6 i feriti e “probabili le vittime”. Al momento risultato 33 persone coinvolte. Le strade intorno a quella dove sorgeva l’edificio, nel quartiere di La Plaine, sono transennate e sono presenti molti soccorritori. La polizia locale precisa: “Ancora non si conoscono le cause del crollo”. “È stata come un’esplosione enorme”, ha detto all’agenzia France Presse, un’abitante della zona.

“Un incendio scoppiato subito dopo impedisce ai soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime”, ha spiegato il sindaco Benoit Payan. Il collasso dell’edificio in 17 rue de Tivoli, ha anche provocato la caduta di parte di altri due edifici che sorgono lungo la stessa strada.

“La causa del crollo non è ancora determinata”, hanno detto polizia, vigili del fuoco e funzionari del municipio. Gli edifici adiacenti a quello venuto già sono stati evacuati, come misura di sicurezza. “Undici persone sono state evacuate: due sono in relativa emergenza, mentre altre nove tra cui due bambini sono illese”, ha detto il sindaco di Marsiglia. Le strade intorno all’edificio, nel quartiere di La Plaine, sono transennate dalle forze di sicurezza. “È stata come un’enorme esplosione”, ha detto un testimone.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione