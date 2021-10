Colpo di scena durante la trasmissione Piazzapulita, su La7. Il conduttore Corrado Formigli torna sulla controversa inchiesta di Fanpage su Fratelli d’Italia e Lega. Così, ieri sera Guido Crosetto ha deciso di abbandonare lo studio dove i toni del confronto e dei servizi trasmessi erano, secondo l’imprenditore, palesemente monocordi e ostili ai suddetti partiti e ai loro leader.

Arrivato il momento di prendere la parola per difendere la leader Giorgia Meloni, Crosetto ha preferito andarsene in aperta polemica con il talk show: “Io ascolto da un’ora la trasmissione. Man mano che la sentivo andare avanti mi chiedevo: ‘Che cosa ci faccio qua? ‘. Perché io ho una grandissima stima nei confronti del giornalismo, ancora più della politica con la p maiuscola e della democrazia. E penso che la democrazia si fondi sul confronto, non sui plotoni d’esecuzione. Quando vedo dei plotoni d’esecuzione dico che sarebbe giusto che si difendessero le persone che poi vengono uccise”, ha detto.

L’ex sottosegretario alla difesa era in vero unico ospite in studio a prendere le difese del centrodestra. Davanti a lui, la sardina Mattia Santori entrato tra le fila del Pd alle ultime amministrative di Bologna con un bel carico di voti, e il vicesegretario dem Giuseppe Provenzano, che nei giorni scorsi aveva definito la leader di Fratelli d’Italia “fuori dall’arco democratico”. Poco prima, in apertura di trasmissione, aveva preso la parola anche Romano Prodi.

Crosetto ha poi motivato il suo gesto sui social: “Non dividetevi, come al solito, tra squadre di tifosi per commentare il mio gesto. Non ha nulla di politico. È altro. Riguarda il modo di fare le cose. Anche di contrapporsi. Mi è costato molto farlo e ho deciso 5 minuti prima di alzarmi. Mi scuso con Piazzapulita”.

Riccardo Annibali

