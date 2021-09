Si è tenuta nella Pinacoteca del Pio Monte della Misericordia la prima giornata di confronto tra i rappresentanti delle maggiori istituzioni culturali della Regione Campania. Promosso dal Polo digitale degli Istituti culturali di Napoli e in vista di un’ottimale utilizzazione delle risorse destinate dalle programmazioni sia europee sia regionali nel periodo 2021-2027, il dibattito ha visto un’ampia partecipazione dei protagonisti della governance di questo settore.

I lavori sono stati introdotti da Maria Grazia Leonetti, vicepresidente del Polo Digitale a cui sono seguite le relazioni di Rosanna Romano, direttore del settore Beni Culturali e Turismo della Regione Campania e di Renata De Lorenzo, presidente del Polo Digitale. È poi iniziato il confronto attraverso gli interventi, tra gli altri, dei vertici di istituti come la Cappella del Tesoro di San Gennaro, la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, l’Istituto Italiano per gli Studi Storici, il Pio Monte della Misericordia e la Società Napoletana di Storia Patria.

I “Custodi della Bellezza”, come sono stati definiti da Rosanna Romano, hanno discusso e recepito alcune indicazioni sulle prospettive che la digitalizzazione può aprire per il pianeta culturale regionale: una più ampia valorizzazione del capitale umano e delle professionalità, le maggiori ricadute nel sociale e nella gestione dei servizi culturali in un territorio visibilmente in crisi di valori e una più diffusa accessibilità al sapere, come richiesto dall’Agenda 2030.

“È necessario – ha sottolineato Rosanna Romano – rendere fruibili, visibili e trasmissibili i finanziamenti regionali, che solo nell’ultimo anno ammontano a circa 1 milione di euro, destinati agli enti culturali. Renderemo questo appuntamento periodico e istituzionale perché anche attraverso questo tipo di confronto possono venire fuori idee e progetti in grado di realizzare la funzione sociale della cultura. C’è un grande lavoro da fare insieme ed è quello di programmare su base triennale i fabbisogni del settore”.

Al centro del dibattito anche l’Ecosistema digitale della Cultura, ormai esempio di “divulgazione” dell’enorme patrimonio storico-ambientale della Campania. Sulla programmazione è stata incentrata la relazione della presidente Renata De Lorenzo, che si è soffermata su “Una mappatura della città come primo e indispensabile passo per un corretto utilizzo delle risorse pubbliche”.

© Riproduzione riservata

Redazione