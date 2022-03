Da operatori di call center a proprietari di una società di progettazione e sviluppo software nata in piena pandemia grazie agli incentivi del bando “Resto al Sud”. È la storia a lieto fine di due giovani di Casalnuovo di Napoli, di 23 e 24 anni, Domenico Iorio e Christian Sica, passati da un call center alla poltrona di capi di una società che conta, al momento, dieci dipendenti, tutti giovani sviluppatori di software, e 90 clienti che si occupano di comunicazioni telefoniche e che ora usufruiscono dei prodotti della nuova realtà imprenditoriale.

La società, la Tekmind S.r.l, azienda con la sede principale a Casalnuovo di Napoli, è specializzata, infatti, nello sviluppo e nella produzione dei prodotti e servizi legati ai Contact Center con particolare focus sulle attività statistiche, sulla gestione dei contratti e sulla condivisione delle campagne outbound e inbound. Argomenti che Domenico e Christian hanno approfondito sul campo dall’altro lato della scrivania. I due si sono conosciuti nel 2017 in un call center dove erano impiegati come operatori telefonici outbound, gestendo centinaia di telefonate al giorno. Dopo un anno si sono ritrovati, grazie all’esperienza maturata, a lavorare per un’altra società, la stessa che forniva la piattaforma a cui il call center si appoggiava, e hanno compreso, dicono, “che il sistema poteva essere migliorato, implementato e rilanciato”. E l’idea ha preso definitivamente forma con l’arrivo della pandemia e gli incentivi del bando “Resto al sud”, e grazie al loro progetto hanno ottenuto un finanziamento di 100mila euro, con cui hanno potuto realizzare il proprio sogno.

“Lavorando inizialmente come operatori telefonici – spiegano Domenico e Christian – abbiamo capito come funzionava tutto il lavoro che c’è dietro la gestione di un Call center, appassionandoci all’aspetto tecnico e quindi ai sistemi operativi per la gestione dei contatti. Questo ci ha permesso di comprendere i punti di forza ma anche le criticità dei software tradizionali ed abbiamo iniziato a pensare a come implementarne le potenzialità. Poi l’opportunità offerta da Resto al Sud ci ha dato lo slancio per poter creare qualcosa di nostro. Qualcosa che mettesse insieme le nostre esperienze, le nostre competenze, la nostra voglia di crescere. Ci abbiamo creduto, ed oggi possiamo dire che ci siamo riusciti. Ma certamente siamo solo all’inizio”. Oggi la Tekmind S.r.l conta un organico di 10 dipendenti, giovani sviluppatori di software all’avanguardia, gestisce 90 clienti che si occupano di comunicazioni telefoniche e che utilizzano le tre piattaforme messe loro a disposizione per effettuare 2 milioni di telefonate al giorno.

