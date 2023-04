Perde la premier Sanna Marin, vince la destra in Finlandia anche se per governare dovrà accordarsi con altri partiti, a partire dall’estrema destra guidata da un’altra donna, Riikka Purra che con “Veri finlandesi” ha ottenuto il 20,1% delle preferenze (46 seggi), risultato storico per il partito.

Questo l’esito delle elezioni andata in scena domenica 2 aprile. Il partito della Coalizione Nazionale (Ncp), guidato dall’ex ministro delle Finanze Petteri Orpo, ha ottenuto il 20,7% (48 seggi) e “sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del Partito della Coalizione Nazionale”, ha detto Orpo davanti a una folla di sostenitori.

I socialdemocratici di Marin terzi, fermandosi al 19,9% (43 seggi). La premier uscente ha ammesso la sconfitta: “Il numero dei seggi è aumentato. È un ottimo risultato, anche se oggi non sono arrivata prima”, ha detto, congratulandosi poi per la vittoria sia con il centro-destra che con Veri finlandesi.

Deludono il Centro, l’Alleanza di Sinistra e i Verdi. Il sostegno al Centro è rimasto all’11,3%, che dà al partito 23 seggi in parlamento. La sinistra è scesa al 7,1% e i Verdi al 7%. I Verdi ottengono 13 seggi in parlamento, l’Alleanza di Sinistra 11. Forse la sconfitta peggiore è quella dei Verdi che hanno perso seggi in molti collegi elettorali, ma il peggior crollo si può considerare quello a Helsinki. Nelle elezioni parlamentari del 2019, il partito era il più numeroso nel collegio elettorale della capitale, ma in queste elezioni i Verdi sono scesi al terzo posto. La presidente del partito Maria Ohisalo ha ammesso durante la notte delle elezioni che il risultato dei Verdi è una grande delusione.

🇫🇮 I risultati definitivi delle elezioni in #Finlandia. Il primo partito è #KansallinenKokoomus (Kok), ovvero la formazione liberale-conservatrice di centrodestra. Solo terzo il Partito Socialdemocratico della premier uscente #SannaMarin. pic.twitter.com/j5YG9QxFgL — YouTrend (@you_trend) April 3, 2023

Con questi numeri, nessuno è in grado di formare un governo da solo. Marin ha escluso che i socialdemocratici possano allearsi con il partito Veri finlandesi, adducendo differenze sostanziali nei valori e nelle politiche, visto che i candidati del partito populista e nazionalista hanno presentato una piattaforma anti-immigrazione e anti-Unione europea.

Marin, che a 37 anni è fra i leader più giovani d’Europa, è premier da dicembre 2019, ha ricevuto elogi per la gestione della pandemia di Covid-19 da parte del suo governo e per il suo ruolo di primo piano, insieme al presidente Sauli Niinistö, nel sostenere la richiesta di adesione della Finlandia alla Nato dopo l’invasione russa in Ucraina.

In queste elezioni, tuttavia, ha pagato le posizioni del suo partito sull‘economia finlandese, messe in discussione dai conservatori. Più che la situazione internazionale e l’imminente ingresso nella Nato della Finlandia, a dominare il dibattito pubblico della campagna elettorale sono stati temi che i cittadini constatano quotidianamente, ovvero l’aumento del debito pubblico, il cambiamento climatico, l’istruzione, l’immigrazione e i benefit sociali.

Il leader del Partito della Coalizione Nazionale, Petteri Orpo, sposato, due figli e ufficiale di riserva della forza di difesa nazionale finlandese, ha martellato sulle questioni economiche durante un evento elettorale sabato. “La cosa più importante per il prossimo governo è sistemare la nostra economia, spingere la crescita economica, equilibrare l’economia pubblica. E la seconda questione molto importante è costruire la Finlandia della Nato”, ha detto Orpo ad Associated Press. La leader del partito di destra Veri finlandesi, Riikka Purra, ha sottolineato invece di volersi concentrare sulla definizione di politiche in materia di migrazione, clima, criminalità ed energia.

Helsingin Sanomat, il quotidiano più letto nella capitale Helsinki titola: “La Finlandia ha girato a destra ma solo dopo le trattative governative si capirà quanto”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo