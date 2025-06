Il testo di questo appello è stato scritto, e firmato, prima dell’attacco USA alle tre centrali nucleari iraniane destinate a distruggere Israele e a ricattare il mondo. Assume oggi ancora più importanza a fronte delle convulsioni di una teocrazia in declino che risponde assassinando i dissidenti, minacciando di destabilizzare i commerci internazionali e bombardando i civili israeliani.

La guerra che oggi Israele sta combattendo contro il progetto distruttivo dell’Iran non è necessaria solo per la sua sopravvivenza. È la condizione indispensabile perché sia sconfitto il leader assoluto dell’Asse del male, capofila e fomentatore di guerre terroristiche in tutto il mondo, la cui massima espressione è stata la macelleria del 7 ottobre 2023. Se è vero che l’Iran sta perdendo le guerre terroristiche per procura organizzate contro Israele da Gaza, dalla Cisgiordania, dalla Siria, dal Libano, dall’Iraq, dallo Yemen, questo non significa che le ambizioni di dominio del regime iraniano siano estinte, anzi.

Stare dalla parte di Israele, in questa guerra, significa stare dalla parte della democrazia e non di chi vuole un mondo che cancelli gli ebrei e poi tutti gli “infedeli”, un mondo di terrore e di oppressione di ogni libertà. Significa stare dalla parte dello stesso popolo iraniano, che merita di essere liberato dal giogo di un regime teocratico, portabandiera dell’islamismo politico che opprime e uccide le donne, impicca gli omosessuali e i dissidenti, incarcera e tortura i dimostranti.

Credendosi libero di poter perseguire impunemente il proprio programma atomico di ricatto e distruzione, ormai quasi compiuto, l’Iran degli ayatollah ha mostrato con chiarezza quale sia la posta in gioco: la cancellazione di Israele, da cui muovere verso altri obiettivi di distruzione.

Ecco perché invitiamo chi non si arrende alle minacce iraniane, che sono un pericolo non soltanto per Israele ma per tutto il mondo libero, a condividere questo appello, a sostenerne e diffonderne le ragioni. Stando dalla parte di Israele non solo perché è giusto per Israele, ma perché è necessario per tutti noi.

Elliott Abrams

già consigliere per la sicurezza nazionale di tre presidenti degli Stati uniti d’America

José María Aznar

già primo ministro spagnolo

Rafael Bardaji

già consigliere per la sicurezza nazionale del governo spagnolo, fondatore di Friends of Israel

Bat Ye’Or

storica e scrittrice egiziano-britannica

Georges Bensoussan

storico, già direttore del Mémorial de la Shoah

Edwin Black

storico e giornalista americano

Alexandre Del Valle

politologo francese, studioso del Medio oriente

André Gattolin

accademico francese, già senatore

Mariastella Gelmini

parlamentare italiana

Willem J. Glashouwer

Reverendo, presidente Christians for Israel International

Richard J. Kemp

colonnello dell’esercito britannico nelle guerre contro il terrorismo

Mark R. Levin

analista e commentatore televisivo americano

Fiamma Nirenstein

giornalista e scrittrice

Žygimantas Pavilionis

vicepresidente del Parlamento lituano

Daniel Pipes

storico americano, fondatore del think tank Middle East Forum

Marco Scurria

parlamentare italiano

Giulio Terzi di Sant’Agata

ambasciatore, parlamentare, già ministro degli Esteri

Khaled Abu Toameh

analista del mondo arabo

Philippe Val

scrittore, già direttore di Charlie Hebdo e di France Inter

Alejo Vidal-Quadras Roca

già vicepresidente del Parlamento europeo

Mark D. Wallace

già ambasciatore USA presso le Nazioni Unite

