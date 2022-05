Sarebbe stata punita da cinque colleghi, tutti all’epoca figure apicali del Tg1, il più importante telegiornale Rai, con un demansionamento e addirittura costretta a stare in una stanza con un collega con problemi di flatulenza.

È l’incredibile vicenda, finita in tribunale, denunciata dalla conduttrice del Tg1 Dania Mondini, che ha trascinato in aula i suoi superiori. A darne notizia è l’edizione odierna di Repubblica, che ricostruisce anche il tortuoso e complesso iter giudiziario della vicenda.

Mondini nella sua denuncia per stalking tira in ballo cinque persone, giornalisti-dirigenti del telegiornale dell’ammiraglia: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni.

I cinque, nel 2018, avrebbero elaborato un piano per ridimensionare la giornalista con la decisione di metterla in stanza con un collega che non riesce a “trattenersi”. Una mossa che provoca la reazione di Monini, che oppone un rifiuto “motivato all’ordine di servizio”, ovvero non si sistema in stanza col collega.

Da qui ulteriori ritorsioni, denuncia il mezzobusto del Tg1, che sottolinea come da quel momento le vengono affidati servizi brevi e banali, oltre a subire violente aggressioni verbali a causa di piccoli errori durante la conduzione del telegiornale.

Mondini decide di denunciare il tutto alla Procura di Roma, portando a sostegno della propria tesi anche dei referti medici che ne proverebbero lo stress causato dal ridimensionamento subito a lavoro. I pm di Roma sentono sei testimoni, colleghi giornalisti del Tg1, per capire di più sulla vicenda: di questi però solo una conferma la versione di Mondini.

Di fronte alle difficoltà nel provare le accuse, la procura chiede dunque l’archiviazione del caso, chiedendo al massimo di valutare l’ipotesi di mobbing da risolvere nel tribunale civile. Ma, come sottolinea Repubblica, le sorprese non finiscono qui: il procuratore generale Marcello Monteleone avoca a sé l’inchiesta, togliendola di fatto al pm, e decide di continuare a indagare per stalking i 5 giornalisti della Rai.

Dunque il caso di Mondini e del demansionamento nella stanza del collega che non riesca a trattenere le flatulenza continua…

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

