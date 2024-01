In Danimarca, dopo 52 anni di regno, la regina Margrethe II ha abdicato formalmente, lasciando il trono al figlio. Ora lo scettro sarà tenuto da re Federico X che guiderà il Paese. La cerimonia a Copenaghen ha attirato decine di migliaia di persone, secondo alcuni più di centomila sostenitori hanno partecipato all’evento.

Danimarca, la regina Margrethe lascia il trono

L’83enne regina Margrethe, la più longeva nella storia del Paese è diventata anche la prima monarca danese in circa 900 anni a rinunciare spontaneamente al trono. Dopo un ultimo giro in carrozza per le strade di Copenaghen, Margrethe ha firmato la sua dichiarazione di abdicazione al Consiglio di Stato, nel palazzo di Christansborg, sede del Parlamento. Accanto a lei, il figlio 55enne erede al trono.

L’annuncio del passo indietro da parte della regina era arrivato alla vigilia di Capodanno. Una mossa a sorpresa, visto che Margrethe anche in passato aveva dichiarato di vedere l’incarico reale come a vita. Ma l’83enne monarca ha motivato la sua scelta con i problemi di salute che l’hanno interessata soprattutto nell’ultimo periodo. Lo scorso febbraio, quasi un anno fa, aveva subito un serio intervento chirurgico alla schiena, tanto da costringerla al riposo per mesi. Era tornata al lavoro ad aprile. Durante il suo lungo regno la regina è riuscita a mantenere alto il consenso attorno alla famiglia reale danese e alla sua persona. Tra i più recenti rilevamenti è stato infatti registrato un gradimento di circa l’80%.

Danimarca, il saluto del nuovo re Frederik X

“Uniti, impegnati, per il Regno di Danimarca”. Questo il messaggio lanciato dal nuovo monarca danese dal balcone del palazzo di Christiansborg. Re Frederik X ha poi voluto ricordare la madre e il suo impegno per la corona e per il Paese: “Sarà sempre ricordata come una reggente fuori dal comune. Come pochi altri, mia madre è riuscita a diventare un tutt’uno con il suo regno”. “Oggi il trono passa di mano. La mia speranza è di diventare il re unificatore di domani. È un compito che ho affrontato per tutta la vita. Una responsabilità che assumo con rispetto, orgoglio e grande gioia” ha detto il 55enne.

Sul balcone, poi, il nuovo re è stato raggiunto dalla regina Mary (la moglie australiana) e dai quattro figli, con migliaia di sudditi festanti che hanno salutato la famiglia reale.

Il messaggio di Mattarella

Dall’Italia, al nuovo re Frederik X di Danimarca sono arrivati i saluti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La proclamazione quale Re di Danimarca mi offre la gradita opportunità di porgere a Vostra Maestà, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più fervidi auguri per un lungo e prospero regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant’anni la regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie con esemplare dedizione”.

“I vincoli di amicizia che uniscono Copenaghen e Roma hanno radici antiche, ma sono proiettati nel futuro. Essi si sviluppano costantemente nella cornice delle comuni istituzioni europee e della convinta e coerente collaborazione nella difesa dei valori di libertà, democrazia e stato di diritto tanto in seno all’Alleanza Atlantica come anche nel contesto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In questo spirito, e nel lieto ricordo del nostro incontro al Quirinale, rinnovo a Vostra Maestà le più sincere felicitazioni, mentre estendo vivissimi auguri di benessere alla Regina Mary, alla Famiglia Reale e all’amico popolo danese” ha aggiunto Mattarella.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani