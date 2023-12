Nel “Si&No” del Riformista spazio alla proposta dell’Anpi di “defascistizzare” Amazon per la vendita di gadget riconducibili al Ventennio. Favorevole Luana Zanella, capogruppo Verdi-Sinistra alla Camera, secondo cui la piattaforma di Jeff Bezos “vende oggetti che andrebbero gettati nella pattumiera della storia“. Contrario Andrea Ruggieri, direttore responsabile del Riformista, che replica: “E’ una battaglia ai limiti della capacità di intendere e volere“.

Qui il commento di Luana Zanella:

L’Anpi chiede di defascistizzare il catalogo di Amazon Italia. Una serie di gadget a tema fascista o raffigurante il Duce Benito Mussolini. Elementi che fanno parte di un armamentario che evoca tempi nefasti e che tra l’altro offendono la memoria e le persone che hanno sofferto a causa dei regimi fascista e nazista. Uno schiaffo per chi crede nei valori democratici, in una società libera contro un passato caratterizzato da una deriva autoritaria. Al di là delle singole posizioni è lecito aprire una riflessione: bisogna andare fino in fondo per defascistizzare il catalogo di Amazon Italia.

Come dare torto alla storica Associazione? La più nota piattaforma di commercio elettronico al mondo vende proprio di tutto, anche gadget come statuette, portachiavi, spille, boccali dedicati al fascismo. Dovremmo scandalizzarci per questo, indignarci. Dunque mi sembra naturale la richiesta di un vaglio più accurato dei prodotti in vendita perché – è bene ricordarlo perché siamo in tempi in cui lo si sente dire troppo poco – l’apologia del fascismo qui da noi è vietata. Lo prevede l’articolo 4 della legge Scelba che fu scritta (peraltro da un uomo della destra democristiana) per attuare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione la quale recita: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Questo è un passaggio molto importante della nostra Carta che è stato in realtà contraddetto sul nascere, purtroppo, visto che fu autorizzata la ricostituzione del partito fascista nelle vesti del Movimento sociale italiano (dicembre 1946), progenitore dell’attuale partito di Georgia Meloni che, infatti, espone orgogliosamente la famigerata Fiamma tricolore nel suo simbolo. Si tratta delle luci e delle ombre che accompagnano la nostra Repubblica sin dalle sue origini.

Tornando invece all’oggi, più che la giusta richiesta dell’Anpi di “sanificare”, potremmo dire, il catalogo di Amazon, è interessante notare la reazione grossolana di parti della stampa nostrana, a partire da Il Giornale, che ha commentato la faccenda con dubbia ironia. “Nulla di nuovo, semmai il solito armamentario ignorato dai più ma considerato pericolosissimo dall’associazione partigiani”, scrivono. Mentre si tratta di un tema incredibilmente serio, purtroppo ampiamente sottovaluto dalle nostre classi dirigenti per tutti questi quasi ottanta anni della nostra storia repubblicana. I gadget fascisti non sono le uniche spie di una destra post fascista che vuole rialzare la testa.

Dalla tolleranza verso i gruppi come Casapound, l’organizzazione di chiara ispirazione fascista a cui appartengono alcuni tra i soggetti che hanno ordito l’odioso assalto alla CGIL – perfetto stile squadrista – ai penosi e fallimentari tentativi di revisione della storia della stragismo – di stampo neofascista come scritto nelle sentenze – alle frequenti manifestazioni di gruppuscoli che si rifanno alla esperienza tragica del ventennio, noi rischiamo di prendere sotto gamba o di non contrastare adeguatamente – esiste la leggi Mancino, oltre alla ricordata Scelba – espressioni di recrudescenza che vanno invece isolati. Ricordiamo che siamo l’unico paese dell’Occidente in cui un giornalista – Paolo Berizzi – vive sotto scorta per le sue cronache del mondo neofascista. Io sono grata all’Anpi per il gran lavoro che fa e anche per averci ricordato la troppa facilità con cui il colosso del commercio vende oggetti che andrebbero gettati nella pattumiera della storia.

Luana Zanella / Capogruppo Verdi-Sinistra alla Camera

© Riproduzione riservata

Redazione