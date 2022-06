Paura, disagi e pesanti ritardi. Venerdì nero per l’alta velocità dopo che un treno Frecciarossa (numero 9311), partito da Napoli e diretto a Torino, è deragliato all’interno di una galleria nei pressi della Galleria Serenissima, a Roma. L’incidente per fortuna non ha provocato feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 oltre a polizia e vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, l’ultima carrozza del convoglio, con a bordo in totale circa 230 passeggeri, è uscita dai binari mentre il treno era diretto alla stazione di Termini. La maggior parte delle persone è riuscita ad uscire dalle carrozze mentre per altri sono in corso gli aiuti da parte dei vigili del fuoco. Successivamente la polizia ha comunicato che i passeggeri “che si trovavano a bordo del Treno dell’Alta Velocità bloccato all’altezza di Roma Prenestina sono stati messi in sicurezza”. “La linea Alta Velocità – sottolinea il tweet – è interrotta in entrambe i sensi di marcia”.

“Il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c’è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria della Serenissima“. E’ questa una prima ricostruzione, riportata dall’Ansa, dell’ispettore antincendio dei vigili del fuoco Pasquale Labate. I passeggeri, conferma Labate, sono stati messi in sicurezza, mentre sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall’urto del treno con la galleria.

Il treno, fanno sapere i vigili del fuoco su Twitter, ha avuto un inconveniente tecnico e sul posto dell’incidente sono presenti anche le squadre Usar (Urban Search And Rescue) “specializzate in operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture, esplosioni o di eventi sismici”.

#PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno AV Torino-Napoli. Con @vigilidelfuoco messi in sicurezza i passeggeri. La linea Alta velocità è interrotta in entrambe i sensi di marcia. #essercisempre #3giugno pic.twitter.com/PZKEzNTG1Z — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 3, 2022

Il servizio ferroviario dell’Alta Velocità è stato sospeso a Roma Prenestina dalle 14,04, annuncia Trenitalia sul proprio sito spiegando che la decisione è stata presa a causa di “un inconveniente tecnico sulla linea”. In corso l’intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco.

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Gravi le ripercussioni sul traffico ferroviario con ritardi, per ora, fino a 90 minuti sulla linea Alta Velocità tra Torino e Roma. Sono otto, al momento, i treni Alta Velocità instradati su linee alternative, come rende noto la stessa Trenitalia sul suo sito.

La lista dei Treni Alta Velocità sul percorso alternativo via Cassino

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) – Torino Porta Nuova (21:00)

FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:55)

FR 9642 Napoli Centrale (13:30) – Torino Porta Nuova (19:10)

FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:10)

FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

FA 8867 Roma Termini (14:05) – Reggio Calabria Centrale (19:28)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia

FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Mapoli Centrale (16:12)

FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34)

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

