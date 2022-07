Alessia Pifferi avrebbe raccontato agli inquirenti che sua figlia Diana era per lei “un peso”, che voleva “riprendersi la sua libertà”. La piccola, di soli 18 mesi, è rimasta chiusa in casa, nel bilocale di via Parea, zona Ponte Lambro a Milano, per sei giorni. E quando la madre l’ha ritrovata senza vita, nel lettino, al ritorno a casa non c’era già più nulla da fare. Sul caso indagano gli investigatori della Squadra Mobile diretti da Marco Calì e coordinati dal pm Francesco De Tommasi. Pifferi è in carcere, l’accusa è di omicidio volontario pluriaggravato.

La donna secondo la ricostruzione de Il Corriere della Sera era partita mercoledì scorso con due trolley pieni di vestiti. Abiti per almeno una settimana, che avrebbe trascorso interamente dal compagno a Leffe, provincia di Bergamo, tranne un giorno in cui avrebbe accompagnato l’uomo a Milano per un incontro di lavoro ma senza chiedere di passare per casa. Non sarebbe stata la prima volta che lasciava sola la figlia, era successo altre volte nei weekend. Incredulo il compagno, elettricista del posto, separato, quando ha saputo della tragedia. “Ma non era al mare con tua sorella?”. L’uomo ha detto che avrebbe portato la piccola con loro.

I due si erano conosciuti su Tinder. Lui 58 anni, lei 36. La nascita della bambina nel gennaio 2021 aveva portato a una rottura nella coppia che si era riavvicinata la scorsa primavera. Grottesco anche l’atteggiamento della donna nei confronti della gravidanza: avrebbe raccontato di non esserne al corrente, e alla fine ha partorito al settimo mese nel bagno della casa di Leffe dell’elettricista grazie all’intervento del 118. Secondo gli inquirenti la donna era al corrente della gravidanza dal terzo mese almeno.

Repubblica riporta le parole di chi a Leffe aveva incrociato la donna, in quei giorni di festa patronale, e lei aveva risposto che la figlia era al mare con la sorella. E che la madre era morta per covid e lei stava per andare in Calabria al suo funerale. Non era vero nulla. La Procura descrive la donna come “una persona priva di scrupoli e capace di commettere qualunque atrocità per i propri bisogni personali legati alla necessità di intrattenere a qualunque costo relazioni sentimentali con uomini”. Nessuna traccia della babysitter cui la donna avrebbe detto di affidarsi a una vicina di casa quando è tornata e ha trovato la bimba morta. Pifferi avrebbe mentito anche alla madre, cui aveva detto di essere di ritorno a Milano con la figlia che da qualche tempo “sembrava nervosa” e “piuttosto insofferente”.

La piccola è morta di fame e disidratazione. Disposti gli esami tossicologici sul biberon trovato nella culla. Il sospetto è che nel latte ci fossero benzodiazepine. Il gip Fabrizio Filice oggi deciderà sulla convalida del fermo di Pifferi descritta dalla procura come “pericolosa” e senza scrupoli.

