La bellissima Diletta Leotta insieme al bellissimo futuri marito Loris Karius hanno chiaramente sbagliato tutto. L”intenzione era delle migliori, ovvero quella di entrare in uno dei locali più famosi della Germania e del mondo.

L’esperienza della Leotta raccontata a Radio 105

Diletta Leotta ha raccontato la sua disavventura berlinese con il compagno. La bionda del calcio è arrivata davanti al locale con un sorriso smagliante pronta per divertirsi insieme a Loris Karius, il trentenne calciatore tedesco portiere del Newcastle.

“Sono stata a Berlino, volevo andare al Berghain. Lì c’è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante, Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. E hanno riso, hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta”.

La selezione molto rigida del Berghain: ci sono delle regole per avere una chance

Molto difficile entrare al Berghain ma ci sono regole e consigli per riuscire a entrare nel club più famoso al mondo. Ecco qualche consiglio per andare : da soli , total black , niente cappelli , non parlare e usare il telefono in fila quando vi presentate per entrare dovete essere la persona più calma del mondo .

Al Berghain, infatti, il dress code è fondamentale per poter accedere, così come in altri club berlinesi: non deve essere troppo formale né sgargiante e, anche se è incoraggiato fare sfoggio del proprio personale stile, un look rilassato e dal predominante colore nero è consigliato.

Giulio Pinco Caracciolo