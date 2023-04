Si chiamerebbe Jack Teixeira la presunta talpa dei file segreti del Pentagono comparsi sul web nei giorni scorsi e che hanno messo in grave imbarazzo l’amministrazione americana di Joe Biden. A rivelarlo è il New York Times: si tratta di un 21enne dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard, secondo interviste e documenti esaminati dal quotidiano della ‘Grande mela’.

L’uomo, che secondo più fonti del Washington Post veniva identificato dai suoi compagni di chat con il nome di “OG”, era il leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord dove sono stati scaricati i file segreti del Pentagono. Era infatti Texeira, secondo il Nyt, a controllare il server del gruppo denominato ‘Thug Shaker Central‘ e composto da 20-30 persone, prevalentemente uomini e teenager, che condividevano la loro passione per le armi, meme razzisti e videogames.

Le centinaia di file appartenenti al dipartimento della Difesa americano sono emersi per la prima volta su Discord, piattaforma nata diversi anni fa e sfruttata in principio soprattutto nell’ambito del gaming online:

Due dirigenti statunitensi hanno confermato che gli investigatori vogliono parlare con lui della fuga di documenti ritenendo che potrebbe avere informazioni rilevanti per l’indagine. L’Fbi non ha confermato la rivelazione del quotidiano Usa.

Il dipartimento ha ammesso la fuga dei documenti, che non vuol dire che quelli pubblicati siano tutti autentici. Riportavano numeri – non del tutto attendibili, anzi alcuni evidentemente manipolati – sulle persone morte e ferite nella guerra in Ucraina: tra le 189.500 e le 223.000 per la Russia, e tra le 124.500 e le 131.000 per l’Ucraina. E parlavano delle difficoltà dell’esercito di Kiev, di penuria di munizioni. Secondo gli stessi documenti la guerra dovrebbe protrarsi fino al 2024 senza alcuna vittoria e senza alcuna trattativa. Riguardavano inoltre gli scontri tra Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo di mercenari Wagner, e Sergei Shoigu, il ministro della Difesa russo; le tensioni nel mar cinese meridionale; la guerra in Yemen con i ribelli Houthi; l’opposizione del Mossad, il servizio segreto israeliano, alla contestata riforma della giustizia voluta dal primo ministro Benjamin Netanyahu; lo spionaggio di alcuni alleati occidentali; la presunta vendita di armi da parte dell’Egitto alla Russia; la posizione della Corea del Sud; le cosiddette “wild cards” che potrebbero cambiare la storia della guerra in Ucraina come la morte di Vladimir Putin o quella di Volodymyr Zelensky.

Rispetto alle informazioni rivelate negli ultimi anni da Edward Snowden e Julian Assange, i documenti sono molti meno ma molto più attuali e classificati come top secret o secret, i livelli di segretezza più alti, alcuni “NOFORN” che sta per “NO FOReign National access allowed”, vietati a tutti gli stranieri.

