Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook il celebre ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due Golfi in provincia di Napoli ha annunciato la chiusura temporanea per tutto il 2023. La famiglia Iaccarino, che festeggia 50 anni proprio in queste settimane, ha fatto sapere che la chiusura sarà per ottenere una sostenibilità totale di tutta la struttura: dalla totale autoproduzione di energia, al risparmi dell’acqua. Tutto per avere una azienda totalmente ecologica e proseguire l’esperienza per i prossimi 50 anni a impatto zero.

Nel 2023 Il Ristorante Don Alfonso 1890 compirà i suoi primi 50 anni. Stiamo preparando diverse attività celebrative in giro per il Mondo ma il regalo più grande sentiamo di farlo al nostro splendido Pianeta ed all’immenso patrimonio di biodiversità di cui siamo parte.

Abbiamo riunito intorno alla nostra famiglia scienziati, designer, artigiani per costruire insieme i prossimi 50 anni dove la parola d’ordine sarà IMPATTO POSITIVO. Dedicheremo tutto il prossimo anno e tutte le nostre energie a ristrutturare radicalmente la nostra azienda in ottica di ecologia integrale.

Non solo autoproduzione del cibo ma anche autoproduzione energetica in linea con quanto ci sta chiedendo il nostro ecosistema ad alta voce. Il “nuovo” Don Alfonso 1890 riaprirà nel 2024 e continuerà a fare innovazione nel solco della sua tradizione con l’obiettivo di realizzare e diffondere un modello di ristorazione a impatto positivo per il Pianeta, per la salute degli esseri umani e per le economie locali.

