“E insieme siamo la fine del mondo/E vorrei svegliarmi con il tuo profumo/Ogni canzone mi parla di te”. Queste le parole che intorno alle 20 di sabato sera Donatella Miccoli, 38 anni, originaria di Mesagne, ha dedicato al marito Matteo Verdesca, anche lui 38 anni. Poi alle 2 di notte lo stesso uomo delle fotografie sorridenti insieme sui social ha impugnato un coltello e l’ha colpita mortalmente. Ha tentato al fuga. Poi il drammatico ritrovamento poche ore dopo del suo corpo carbonizzato nella sua auto.

Come riportato dal Mattino, i due erano sposati da nove anni. C’era stata qualche crisi ma ci stavano provando a salvare la relazione anche per amore dei due figli, uno di due e uno di sette anni. Nel suo ultimo post su Instagram aveva dolcemente rinnovato il suo amore per il marito. I due erano andati a fare una passeggiata in centro in paese allestito per la fiera di San Luigi.

Insieme avevano due figli che al momento della brutale violenza non erano in casa. Matteo li aveva portati dalla nonna. Lui aveva anche un altro figlio di 18 anni avuto da una relazione precedente a cui Donatella pare fosse molto affezionata. Il matrimonio attraversava un periodo di crisi ma stavano cercando insieme di cercare di risolvere. Poi il dramma nella notte di ieri: intorno alle 2 di notte, dopo una lite, Matteo l’avrebbe colpita con una coltellata mortale. Poche ore dopo è stato trovato morto anche lui, carbonizzato nella sua auto andata a fuoco: secondo le prime ipotesi si sarebbe suicidato dandosi fuoco.

