Parte oggi e prosegue fino a domani la 25esima edizione di “Donna, Economia & Potere”, due giorni di confronto a Roma presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia. Ideato e promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario, l’evento ha il patrocinio del Parlamento europeo, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri, Regione Lazio, Roma Capitale, Rai.

“Governare il presente, generare il futuro” è il titolo di questa venticinquesima edizione. Definito sin dal suo esordio come la “Cernobbio delle donne”, l’appuntamento annuale della Fondazione Marisa Bellisario – al quale partecipano oltre 450 tra imprenditori, manager, esperti, giornalisti, politici dall’Italia e dall’estero – vuole affrontare le questioni centrali del nostro presente e le sfide per il futuro mettendo al centro il pensiero e il contributo femminile. Un laboratorio di idee e azioni che si avvale delle migliori energie del Paese con l’obiettivo di fornire un concreto contributo per uno sviluppo sostenibile. «Governare il presente – sottolinea Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario – significa avere il coraggio di comprendere e affrontare la complessità del nostro tempo, di compiere scelte e guidare trasformazioni».

