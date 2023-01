Una donna incinta al settimo mese di gravidanza ha accusato un grave malore mentre si trovava a bordo di un bus di linea. Grazie al tempestivo intervento dell’autista Atac, Walter, la donna è stata soccorsa e tratta in salvo. Il mezzo stava percorrendo via della Pineta Sacchetti quando l’uomo alla guida dell’autobus di linea ha visto in strada una donna incinta accasciarsi davanti al suo bimbo. Subito ha accostato il bus, è sceso dal mezzo ed è corso verso la signora.

Dopo aver contattato il 118 per richiederne l’intervento, Walter ha prestato il primo soccorso alla donna, al settimo mese di gravidanza, e cercato di consolare il bambino di tre anni che, in lacrime, è rimasto vicino alla mamma. Dopo pochi minuti è arrivata l’ambulanza con il personale sanitario che ha soccorso la donna portandola in ospedale. Il marito che aveva lasciato per pochi minuti la sua famiglia, si è avvicinato a Walter ringraziandolo, mentre è scattato l’applauso di passeggeri e passanti che hanno assistito a tutta la scena.

La municipalizzata Atac ha reso noto la vicenda scrivendo un post su Facebook dove rivolge “i migliori auguri alla signora e un grazie al nostro autista per il senso civico che ha dimostrato intervenendo in suo aiuto”.

