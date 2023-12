Alfredo Zenucchi ha confessato di aver ucciso sua moglie, Rossella Cominotti. Ma l’uomo ha ammesso che i due avrebbero voluto togliersi la vita entrambi. Prima doveva uccidere lei, poi si sarebbe dovuto suicidare. Non è andata, però, secondo i presunti piani e il marito della donna trovata morta è stato arrestato, dopo essersi allontanato con la sua macchina. Fermato a un posto di blocco in Lunigiana, in località Terrarossa, nel comune di Licciana Nardi in provincia di Massa Carrara, non ha opposto resistenza ed è stato praticamente subito interrogato.

Rossella Cominotti, la confessione del marito Alfredo Zenucchi

Nell’interrogatorio con i carabinieri, come riportato dalle agenzie di stampa, Alfredo Zenucchi ha spiegato come sono andate le cose e le intenzioni di suicidio della coppia: “Volevamo farla finita. Prima dovevo uccidere lei, poi mi sarei tolto la vita io. Ma alla fine non ce l’ho fatta”. Il marito, quindi, non ce l’avrebbe fatta a uccidersi con il rasoio, per questo avrebbe deciso di farla finita in un altro modo, allontanandosi dall’albergo e fuggendo. Secondo le prime ricostruzioni e le prime indagini, non è ancora chiaro il movente. I carabinieri, infatti, non hanno riscontrato né motivazioni sentimentali di gelosia, né motivazioni economiche che potessero spiegare il gesto.

Il ritrovamento del corpo della donna

La donna di 53 anni è stata ritrovata morta questa mattina in un albergo a Mattarana, nel comune di Carrodano, in provincia di La Spezia. Il personale della struttura l’ha ritrovata nel letto della stanza, Rossella Cominotti è stata uccisa con diversi colpi con un rasoio, ritrovato sul luogo del delitto dai carabinieri.

La coppia non si trovava da 12 giorni, risiedevano nel Cremonese, a Cavatigozzi. Erano titolari di un’edicola nel centro di Bonemerse, davanti al palazzo del Comune. La loro scomparsa aveva cominciato a preoccupare la famiglia di Rossella, che nelle ultime ore aveva lanciato un appello su Facebook per ritrovarla e per conoscere la sua sorte.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani