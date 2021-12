Tragedia all’Ostiense. Una donna di 90 anni, Giuseppina Onnis, è stata trovata morta carbonizzata dentro la camera da letto della sua abitazione nei pressi degli ex Mercati generali, per un incendio divampato nella notte.

La vittima è stata trovata questa mattina dalla figlia vicino letto parzialmente bruciato come il comodino. La donna è arrivata a casa della madre intorno alle 10.30, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con la 90enne. Quando la figlia ha aperto la porta dell’abitazione, ha avvertito l’odore di bruciato. Poi, la terribile scoperta. Per l’anziana donna non c’era purtroppo nulla da fare: la figlia rinvenuto il cadavere semicarbonizzato.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Colombo. Tutte le ipotesi sulla causa dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti: non è escluso che ci sia stato un cortocircuito nella notte.

Nessuno nel palazzo, da una prima ricostruzione, si sarebbe accorto di quanto accaduto. Per precauzione i soccorritori hanno fatto allontanare alcuni inquilini, poiché il fumo aveva invaso la tromba delle scale condominiali.

