Ha soccorso dei bambini in acqua, salvandoli dal mare agitato ma non è riuscito a guadagnare la riva ed è morto poco dopo. Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 7 giugno, al lido dei Gabbiani di Castel Volturno (Caserta) dove un uomo, probabilmente il bagnino della struttura, ha perso la vita dopo aver salvato quattro minori che si trovavano in difficoltà a causa del mare molto agitato.

Il dramma si è consumato in Via del Mare, nella zona del Villaggio Coppola. Inutili i tentativi di soccorso degli altri bagnanti presenti e successivamente dei sanitari del 118. Per l’uomo che dovrebbe avere circa 40 anni, non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate alla Guardia Costiera di Castel Volturno.

