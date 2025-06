Dramma in Tangenziale a Napoli dove in seguito ad un incidente stradale un uomo e una donna hanno perso la vita. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.50 di venerdì 27 giugno nel tratto compreso tra le uscite di Agnano e Fuorigrotta, subito dopo aver percorso la bretella di collegamento chiamata Italia 90, in direzione Capodichino.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale della sottosezione di Fuorigrotta, le due vittime erano in sella ad uno scooter quando sono state urtate da un camion, probabilmente mentre entravano in tangenziale dalla bretella.

L’impatto è stato violentissimo con l’uomo e la donna morti sul colpo. Raccapricciante lo scenario che si sono ritrovati davanti ai loro occhi i primi soccorritori, tra cui gli automobilisti presenti in Tangenziale: le due vittime erano entrambe decapitate.

Accertamenti in corso da parte della polizia stradale, gravi le ripercussioni al traffico.

seguono aggiornamenti

