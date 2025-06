Condividere tutto, senza filtri. Così si passa rapidamente dalle fake news (abbiamo perso il conto del numero di quelle pubblicate) ai video raccapriccianti senza oscurare immagini sensibili. Il protagonista? Sempre lui, Francesco Emilio Borrelli, deputato, giornalista professionista, influencer, istigatore che agisce indisturbato per la strade di Napoli e provincia nel tentativo di esportare “legalità”. Ancora una volta però Borrelli dimentica tante, troppe regole deontologiche perché l’importante è essere ovunque, condividere tutto, senza mai fermarsi alcuni secondi e… ragionare.

L’incidente in Tangenziale: morti un uomo e una donna

L’ultimo episodio, assai sconvolgente, riguarda la tragedia avvenuta oggi, venerdì 27 giugno, sulla Tangenziale di Napoli dove nel tratto compreso tra Agnano e Fuorigrotta (direzione Capodichino), due centauri che procedevano, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, a velocità sostenuta, si sono scontrati con un camion mentre s’immettevano sull’asse viario dopo aver percorso la bretella nominata Italia ’90. Entrambi hanno perso la vita in seguito ad un impatto violentissimo con i corpi, entrambi purtroppo decapitati, che sono rimasti sull’asfalto per diversi minuti in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Il video con i cadaveri diffuso da Borrelli

Immagini strazianti quelli a cui hanno assistito gli automobilisti che percorrevano la Tangenziale (l’incidente è avvenuto alle 12.50). Qualcuno ha avuto il barbaro coraggio di immortalare la scena in un video, condividerlo sui social e inviarlo allo stesso Borrelli che, senza filtri, ha pubblicato tutto tra le sue storie. Tra l’altro i nomi delle due vittime non sono stati ancora diffusi dopo il drammatico incidente. Nel breve filmato parenti e amici potrebbero riconoscere l’uomo e la donna che hanno perso la vita da dettagli, abbigliamento o altri particolari. Questo ovviamente Borrelli lo ignora perché l’importante è essere ovunque.

Tra l’altro, da parlamentare della Repubblica italiana, Borrelli oltre allo stipendio da deputato ha anche un budget (non esiguo) per lo staff che cura i suoi social, la segretaria e i rapporti con i cittadini. Staff che probabilmente ha condiviso il video brutale senza realizzare la gravità dello stesso. Ripetiamo, non è la prima volta che il politico-influencer-giornalista si rende protagonista di episodi del genere senza mai chiedere scusa per i suoi errori. Anche in questa occasione, il video del drammatico incidente è stato rimosso dopo la sua pubblicazione senza nessun mea culpa.

Alla guida un uomo di 80 anni

In serata è stato identificato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Si tratta di un 80enne. Non ancora identificata la donna che era con lui.

