La risposta dello Stato c’è stata dopo mesi di terrore, agguati, stese e sequestri lampo. A due settimane dall’omicidio di Andrea Covelli, sequestrato, torturato, ucciso e scaricato in un terreno, arriva la risposta delle forze dell’ordine e della magistratura all’escalation criminale che da oltre un anno si sta verificando nel quartiere napoletano di Pianura.

Decine di arresti, quasi una trentina, nei due gruppi (Calone-Esposito-Marsicano di via Napoli e Carillo-Perfetto di via Torricelli) in lotta tra loro a colpi di stese, agguati e pestaggi brutali. Il blitz è scattato poco dopo le 4.30 di giovedì 14 luglio. In azione la polizia di Stato che ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli –Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco, associazione finalizzata al traffico ed alla distribuzione di sostanze stupefacenti, reati tutti aggravati dal metodo mafioso.

In manette sono finiti il reggente del “clan della spazzatura” di via Napoli Carlo Esposito oltre a Emanuele Marsicano, Antonio Calone e Paolo Ciotola. Nel gruppo di via Torricelli arrestati Antonio Carillo, Mattia Perfetto e altri esponenti anche riconducibili al vecchio clan Pesce-Marfella.

Non è stata fatta chiarezza sui due omicidi avvenuti negli ultimi 10 mesi: quello di Antonio Zarra ad agosto 2021 e quello recente di Andrea Covelli, trovato cadavere lo scorso primo luglio a 60 di distanza dalla scomparsa.

DOPO COVELLI, DUE PESTAGGI, UNA STESA E UN AGGUATO – Dal primo luglio ad oggi oltre ai due pestaggi di Antonio D’Agostino, 25enne e di un giovane meccanico, bisogna segnalare anche il tentato omicidio di Carlo Pulicati, 27enne ritenuto vicino al clan di via Napoli, ferito nella notte del 6 luglio scorso da un proiettile alla mandibola in circostanza tutte da chiarire e una stesa avvenuta la sera precedente in via Torricelli.

LA FAIDA SOCIAL E L’ULTIMATUM ALLO STATO- Altro aspetto all’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Arturo Fabbrocini, è relativo ai video e alle foto pubblicati su Tik Tok contro i presunti responsabili dell’omicidio di Andrea Covelli. Foto di esponenti del clan guidato da Carlucciello Esposito, i tre nomi dei responsabili, secondo l’account, della morte del 27enne incensurato e una minaccia allo Stato: “Se non andate ad arrestarli subito scateneremo l’inferno contro di loro“. Account bloccati poco dopo e ritenuti dagli investigatori vicini all’ambiente Calone-Perfetto ma anche a quello del vecchio clan Mele, in contrasto con la nuova gestione degli Esposito-Marsicano.

Post che ricostruiscono le ultime ore di vita di Covelli, aggiungendo solamente i nomi dei presunti assassini.

IL VERTICE IN PREFETTURA – Istituzioni che finalmente hanno deciso di affrontare, almeno seduti intorno a un tavolo, l’escalation criminale di Pianura. Lunedì 11 luglio infatti si è tenuto in Prefettura il Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica sulle difficili situazioni che stanno vivendo i quartieri di Pianura e Ponticelli. Il vertice, presieduto dal prefetto Claudio Palomba, ha visto la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi con l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza, Antonio De Iesu, del questore, Alessandro Giuliano, del comandante provinciale dei Carabinieri, Enrico Scandone, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gabriele Failla, del comandante del Raggruppamento Campania Esercito Italiano, Elio Manes, del comandante Gruppo “Terra dei fuochi”, Francesco Casalena.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo