Questa notte, alle 3.00 italiane di venerdì e alle 21 americane, Joe Biden e Donald Trump sono faccia a faccia per il primo dibattito presidenziale. Le elezioni negli Stati Uniti sono previste per il prossimo novembre e i due candidati alla Casa Bianca iniziano così i loro duelli personali in tv. L’evento sarà trasmesso sulla Cnn e durerà 90 minuti: a moderare ci saranno Jake Tapper e Dana Bush, volti noti dell’emittente televisiva. Joe Biden si presenta con uno svantaggio nei sondaggi rispetto al suo rivale, di circa quattro punti percentuali. In questi mesi che ci separano dal voto, il presidente democratico dovrà recuperare e dimostrare di non essere così anziano da non poter governare ancora.

Duello tv tra Biden e Trump, le regole del dibattito tra i due candidati presidente

Sarà un duello all’americana, come in Italia non siamo abituati a vedere tra candidati. Un0 contro l’altro, da una parte l’attuale presidente Usa e dall’altra il suo predecessore. L’ultima volta che era successo era l’ottobre del 2020, prima delle elezioni che videro sconfitto Trump e le sue accuse di brogli che portarono all’assalto di Capitol Hill. Ma questo dibattito per la prima volta avrà delle regole precise. Oltre alla solita possibilità di poter prendere appunti, ma non di portarne alcuni già pronti, si sono infatti aggiunte alcuni criteri.

Durante il duello in tv saranno infatti trasmessi due spot pubblicitari, in passato non previsti. E durante gli spot i due candidati non potranno parlare con i propri staff, ma avranno solo un momento per prendere fiato, riflettere sulle domande e ricaricarsi per il confronto. Un’altra novità prevede che nello studio televisivo dove si svolge il dibattito non ci sarà il pubblico. Secondo quanto riporta il New York Times, sarebbe stata una richiesta del comitato della campagna elettorale di Biden perché Trump tende a interagire molto con il pubblico che tifa per lui durante questi duelli. E altra novità, richiesta dallo staff di Biden, è che i microfoni saranno spenti fino a che non sarà il loro turno per intervenire e parlare: Trump infatti non di rado interrompe o parla sopra gli avversari.

Duello tv tra Biden e Trump, il lancio di moneta per decidere il posto

Sia Biden che Trump avranno due minuti di tempo per ogni risposta, con un minuto in più per ribattere o contestare qualcosa detto dall’altro. I moderatori saranno attenti a far rispettare i tempi ai candidati. I due non faranno un intervento di apertura bensì di chiusura, una dichiarazione conclusiva per esortare i cittadini americani a votare per loro. A poter parlare per primo è Biden mentre l’ultima parola andrà a Trump: un ordine deciso con il lancio di una moneta. Stesso metodo per decidere la posizione dei leggii durante il confronto: Biden ha scelto di stare a destra dello schermo, mentre Trump sarà a sinistra.

