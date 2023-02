“Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Così Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi, ha dato sui social il triste annuncio della morte della madre, Lucia Zagaria. Accanto alle sue poche parole la foto della mamma da ragazza sorridente con un gelato in mano. Aveva 85 anni ed era affetta da tempo di Alzheimer. Per la famiglia Banfi è un grave lutto. Lino Banfi e Lucia Zagaria erano sposati dal 1962, e da allora sono sempre stati una coppia inseparabile. Dalla loro unione sono nati due figli, Rosanna e Walter.

L’attore pugliese è sempre rimasto accanto a sua moglie sostenendola nella dura prova della malattia fino alla fine. L’attore poco tempo fa in un’intervista a Repubblica raccontava: “Sessant’anni insieme, tutta la vita. Mi ha incoraggiato agli inizi, mi ha sostenuto”. I due si erano conosciuti a Canosa di Puglia nel 1952. Lei aveva 13 anni e faceva la parrucchiera. Lui ne aveva 15 e sognava di fare l’attore. Lui partì per inseguire i suoi sogni ma non smise mai di scrivere alla sua Lucia. Si sposarono dopo 10 anni di fidanzamento.

Al Corriere della Sera Banfi aveva raccontato: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘Oddio dobbiamo morire tutti’? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi’”. Addolorato per la malattia dell’amata moglie, Lino Banfi aveva scritto anche una lettera a Papa Francesco come da lui stesso raccontato al Corriere: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. E il Papa gli aveva risposto che “non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”. La loro è la storia di un amore eterno.

