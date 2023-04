Mary Quant era conosciuta in tutto il mondo per essere stata la “mamma della minigonna”. È morta, a 93 anni, la stilista britannica. A rendere nota la notizia la famiglia in un comunicato. I familiari hanno fatto sapere che la stilista è morta serenamente questa mattina nella sua casa nel Surrey. Quant era nata l’11 febbraio del 1930 in un sobborgo di Londra. Per inventare la minigonna, nel 1963, si sarebbe lasciata ispirata dalla minigonna Mini. La sua invenzione a partire dalla seconda metà del ‘900 si è diffusa in tutto il mondo.

Articolo in aggiornamento

© Riproduzione riservata

Redazione