Sabato De Sarno sarà il nuovo direttore creativo dell’azienda di moda Gucci. L’annuncio è arrivato dalla stessa azienda di moda, controllata dal gruppo francese Kering. Sulla pagina ufficiale di Gucci un lungo post: “Gucci e Kering sono lieti di annunciare che Sabato De Sarno assumerà il ruolo di Direttore Creativo della Maison. Nel suo nuovo ruolo, De Sarno guiderà il Design Studio della Maison riportando a Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, con la responsabilità di definire ed esprimere la visione creativa della Maison attraverso le collezioni donna, uomo, pelletteria, accessori e lifestyle“.

De Sarno sarà quindi l’erede di Alessandro Michele, l’ultimo direttore creativo della casa le cui dimissioni a sorpresa nel dicembre 2022 avevano suscitato grande clamore sui media. De Sarno è originario di Napoli. Ha cominciato a lavorare a Prada nel 2005 prima di passare ad altre importanti aziende come Dolce & Gabbana e Valentino. Per quest’ultimo ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, fino alla nomina a Fashion Director, con il compito di supervisionare le collezioni uomo e donna. È considerata inaspettata la nomina di De Sarno, arrivata alla conclusione delle sfilate di Alta Moda di Parigi in corso in questi giorni.

Suo compito sarà di esprimere la nuova visione creativa di Gucci nelle collezioni donna, uomo, pelletteria, accessori e lifestyle. “Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di direttore creativo di Gucci”, ha detto De Sarno. “Sono orgoglioso di entrare a far parte di una azienda con una storia e un patrimonio così straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo. Sono commosso ed entusiasta di contribuire con la mia visione creativa al marchio”. De Sarno presenterà la sua collezione di debutto in passerella alla settimana della moda femminile di Milano nel settembre 2023.

Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, ha commentato: “Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci come nuovo Direttore Creativo della Maison, uno dei ruoli più influenti nell’industria del lusso. Dopo aver lavorato con alcune delle più rinomate case di moda di lusso italiane, porta con sé una vasta e rilevante esperienza. Sono certo che attraverso la profonda comprensione e l’apprezzamento di Sabato per l’eredità unica di Gucci, guiderà i nostri team creativi con una visione distintiva che contribuirà a scrivere questo entusiasmante capitolo successivo, rafforzando l’autorità della moda della Maison e capitalizzando al contempo il suo ricco patrimonio”.

François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering, ha dichiarato: “Centodue anni dopo che Guccio Gucci ha aperto il suo primo negozio a Firenze, Gucci rimane una delle case di lusso più iconiche, importanti e influenti al mondo. Con Sabato De Sarno al timone creativo, siamo fiduciosi che la Maison continuerà sia a influenzare la moda e la cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili, sia a portare una prospettiva singolare e contemporanea al lusso moderno”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

